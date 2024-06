Sreda, 12. junija 2024

Na obalnem območju bo prevladovalo spremenljivo vreme, v hribovitem svetu pa bo pretežno oblačno. Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost tudi s plohami in kakšno nevihto, zlasti v hribih in v zgornji ravnini. Na obalnem območju bo pihala zmerna burja.

Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.