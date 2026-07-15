Sreda, 15. julija 2026

Danes bo na obali in v nižinah rahlo oblačno, v hribih pa spremenljivo. Popoldne bodo v hribih možne nevihte, ki se bodo lahko razširile tudi na druga območja. Nekatere nevihte bodo lahko močnejše. V nižinah bo vroče, na obali bo pihal veter.

Danes bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.