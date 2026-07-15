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Sreda, 15. julija 2026

Spletno uredništvo |
15. jul. 2026 | 0:01
    Sreda, 15. julija 2026
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Danes bo na obali in v nižinah rahlo oblačno, v hribih pa spremenljivo. Popoldne bodo v hribih možne nevihte, ki se bodo lahko razširile tudi na druga območja. Nekatere nevihte bodo lahko močnejše. V nižinah bo vroče, na obali bo pihal veter.

Danes bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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