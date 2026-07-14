Amandma večine o preferencah zavrnjen na tajnem glasovanju

Italijanska desna vladna koalicija je bila v poslanski zbornici na današnjem glasovanju o amandmajih k predlogu volilnega zakona postala žrtev ... same sebe. Na tajnem glasovanju – tako vrsto glasovanja je zahtevala opozicija – je za amandma o preferencah, ki so ga vložili Bratje Italije, glasovalo 187 poslank in poslancev, proti jih je bilo 188.

Ob razglasitvi izida glasovanja je v opozicijskih klopeh završalo, slišati je bilo vzklike, da je čas za odstop Melonijine vlade in za volitve.

Kot je znano, v vladajoči koaliciji ni soglasja o tem, ali naj nov volilni zakon predvideva tudi možnost preferenc ali ne. Te podpirajo Bratje Italije in Lupijeva stranka Noi moderati, medtem ko Salvinijeva Liga in Naprej, Italija, ki jo vodi Tajani, nista naklonjeni temu, da bi lahko volivci in volivke z glasovnico lahko odločali tudi o zaupanju temu ali onemu kandidatu. Zjutraj je kazalo, da sta Liga in Naprej, Italija popustili zahtevam Melonijine stranke, na tajnem glasovanju pa »uradna linija« strank ni prevladala.