Traktor se je prevrnil in ga zmečkal

V Goriških brdih je prišlo v ponedeljek zvečer do nesreče s tragičnim koncem. Malo po 19. uri se je v zaselku Imenje prevrnil traktor, ki je pomečkal voznika. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Kot je razvidno s spletne strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je do nesreče prišlo v vinogradu. Na prizorišče nesreče so prihiteli novogoriški policisti, poklicni gasilci ter prostovoljni gasilci iz Dobrovega. Zavarovali so kraj nesreče, pomagali pri oživljanju poškodovanega, odklopili akumulator na traktorju in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Posredovali so tudi reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Nova Gorica, a traktoristu žal ni bilo pomoči in je zaradi hudih poškodb umrl.