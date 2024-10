Sreda, 16. oktobra 2024

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost, več sonca bo na obali in na vzhodu. Od popoldneva se bo od zahoda oblačnost gostila in v večernih urah bo začelo deževati. Ob morju in po nižinah bo pihala zmerna burja.

Danes bo na Primorskem dokaj jasno s šibko burjo, drugod bo povečini oblačno. Proti večeru se bo od zahoda povsod pooblačilo. Ponoči bo ponekod občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.