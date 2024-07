Sreda, 17. julija 2024

Nad Severnim morjem se nahaja ciklon, nad preostalo Evropo pa se zadržuje šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se vije od Severnega morja, prek srednje Evrope do Alp. Z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka vroč in dokaj suh zrak.

Po nižinah in ob morju bo jasno ali rahlo pooblačeno. V gorah bo nekaj koprenaste oblačnosti, popoldne pa bodo predvsem v višjih legah možne nevihte. Ob obali in na vzhodu dežele bo pihal burin, predvsem dopoldne in zvečer. Topleje bo, ampak bo precej suho.

Delno jasno bo, več oblačnosti bo v severni Sloveniji, kjer bodo sredi dneva, popoldne in zvečer nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zjutraj zapihala šibka burja, drugod bo pihal veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.