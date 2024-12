Sreda, 18. decembra 2024

Nad Alpami in večjim delom južne polovice Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah od severozahoda k nam doteka precej suh in topel zrak.

V hribovitem svetu bo zmerno do spremenljivo oblačno vreme; po kotlinah se bodo predvsem ponoči pojavljali izraziti temperaturni obrati. V nižinskem pasu in na obali se bo pojavljala spremenljiva do bolj gosta oblačnost, ki bo verjetnejša v spodnji nižini in na obali zlasti ponoči in proti Venetu. Megla ali nizka oblačnost se bo pojavljala tudi po kotlinah Val Celline in na območju Trbiža.

Danes bo na Primorskem oblačno, drugod bo dokaj jasno in po nižinah sprva megleno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 6 do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.