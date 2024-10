Sreda, 2. oktobra 2024

Jutri bo oblačno z obilnim deževjem, močnejši nalivi so predvideni povsod po deželi. Pričakovane so tudi kratkotrajne plohe in nevihte še zlasti v Predalpskem in Kraškem območju. Ob obali bo pihal močan veter z juga; proti večeru bo začela pihati zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.