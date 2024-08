Sreda, 21. avgusta 2024

Od jugozahoda sega čez srednjo Evropo nad Baltik območje visokega zračnega tlaka. Zahodno Evropo je dosegla nova vremenska motnja. K nam od vzhoda še doteka razmeroma vlažen zrak.

Dopoldne bo sprva še pretežno oblačno vreme, nato se bo delno razjasnilo. Še bodo možne rahle do zmerne padavine. Na obalnem področju bo proti večeru verjetno zapihala zmerna burja.

Zjutraj bo ponekod po nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Prehodno bo zapihal severni do severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.