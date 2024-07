Sreda, 24. julija 2024

Nova vremenska fronta je dosegla Alpe in bo zvečer prešla tudi naše kraje. Pred njo z vetrom severnih in zahodnih smeri k nam doteka razmeroma topel in vlažen zrak.

V nižinah in ob obali bo nekoliko oblačno. V hribih bodo popoldne možne tudi plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru lahko razširile tudi do nižin. Ob obali bo predvsem dopoldne pihal burin.

Delno jasno bo z občasno spremenljivo oblačnostjo. Na severovzhodu bodo že dopoldne nastale plohe in posamezne nevihte, ki bodo sredi dneva in popoldne možne tudi drugod. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.