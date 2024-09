Sreda, 25. septembra 2024

Hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila proti vzhodu. V višinah k nam od jugozahoda doteka nekoliko hladnejši in dokaj vlažen zrak.

V hribih bo prevladovalo bo oblačno vreme, drugod pa spremenljivo. Predvsem proti vzhodu bodo možne krajevne plohe in nevihte.

Na vzhodu bo dokaj sončno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije bo še padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.