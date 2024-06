Sreda, 26. junija 2024

Nad severnim Sredozemljem se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Od vzhoda doteka v spodnjih plasteh ozračja k nam razmeroma vlažen zrak.

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost s plohami in tudi nevihtami, ki bodo verjetnejše popoldne in zvečer. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Spremenljivo bo, do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.