Sreda, 27. novembra 2024

Nad Skandinavijo je ciklon, z njim povezana hladna fronta se pomika preko srednje Evrope in ne bo kaj dosti vplivala na vreme pri nas. Nad Genovskim zalivom je nastal plitev ciklon, ki nam bo proti večeru prinesel nekaj dežja. V višinah bo od zahoda postopno pritekal nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Oblačno bo z bolj znatnimi padavinami na obalnem območju, na Kraški planoti in na Goriškem. V Julijskih Predalpah in na vzhodni ravnini bo dež zmeren, drugod pa rahel. Na območju Trbiža bo meja sneženja okrog 1500 m, v Predalpah pa nad okoli 2000 m. Ob morju bo zjutraj pihal burin.

Danes bo sprva pogosto deževalo, več dežja bo v južni polovici Slovenije. Do večera bo dež od severozahoda ponehal, ponehala bo tudi burja na Primorskem.

Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.