Sreda, 28. avgusta 2024

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Dopoldne bo na obalnem območju pihala zmerna burja, nato pa krajevni vetrovi.

Na Primorskem bo sončno, drugod sprva zmerno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo v hribovitih krajih možna kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22, najvišje dnevne bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.