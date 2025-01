Sreda, 29. januarja 2025

Pretežno oblačno bo. Ponoči se bodo lahko pojavljale meglice. V hribovitem svetu, zlasti v Predalpah, bo možen rahel dež ali rahlo sneženje nad okoli 1000 m.

Spremenljivo oblačno bo. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli 0, najvišje dnevne od 7 do 14, v Zgornjesavski dolini okoli 5 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.