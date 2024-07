Sreda, 31. julija 2024

Pretežno jasno bo z rahlo oblačnostjo. Popoldne se bo v hribih pooblačilo, pričakovane so nevihte, še zlasti v območju Cadoreja, kjer bo obilno deževalo. Pihali bodo rahli vetrovi raznih smeri. Po nižinah bo popoldne vroče in soparno.

Pretežno jasno bo. Popoldne ali zvečer na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.