Sreda, 4. septembra 2024

V nižinskem pasu in na obali bo rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo dopoldne sprva jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti in se bodo lahko pojavile plohe ali nevihte, ki niso izključene tudi na vzhodnem pasu na meji s Slovenijo. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Še bo vroče s temperaturami, ki bodo precej nad povprečjem za ta čas.

Danes bo večinoma sončno. Popoldne bodo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji krajevne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.