Sreda, 5. junija 2024

Nad Severnim morjem je ciklon, naši kraji pa so v šibkem območju visokega zračnega tlaka. Na vreme pri nas še vpliva ostanek hladnega zraka v višinah, ki povzroča nestabilno vreme.

Čez dan bo na obalnem območju pretežno jasno, v hribih pa bolj spremenljivo. Še bodo možne plohe in kakšna nevihta zlasti v hribovitem svetu med popoldnevom in večerom.

Danes bo delno jasno, dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitem svetu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.