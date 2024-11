Sreda, 6. novembra 2024

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami so daleč stran od naših krajev. K nam v višinah z vetrovi južnih in zahodnih smeri doteka hladnejši in dokaj suh zrak.

Pretežno oblačno bo. Ob obali bo zjutraj in zvečer pihal burin. Na območju Trbiža bo zjutraj še prisotna nizka oblačnost.

Sončno bo. Na nebu bo kar nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki se lahko ponekod na vzhodu zadrži dalj časa.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem okoli 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.