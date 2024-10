Torek, 1.oktobra 2024

Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo počasi slabi. Nova vremenska motnja je dosegla zahodno Evropo in se bliža Alpam. Od zahoda bo v višinah dotekal k nam spet nekoliko toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Sprva bo še prevladovalo spremenljivo do rahlo oblačno vreme, ki se bo postopoma poslabšalo. Proti večeru bo dež zajel celo deželo.

Od zahoda se bo pooblačilo, popoldne bo v zahodnih krajih že začelo rahlo deževati.

Jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.