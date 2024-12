Torek, 10. decembra 2024

Sprva bo spremenljivo, od popoldneva se bo postopoma zjasnilo. Oblačnost bo ojačena še zlasti ob morju. Ponekod po nižinah se bo pojavljala kratkotrajna megla. Ob morju bo še pihala zmerna burja z močnimi sunki.

Oblačno bo, na Primorskem se bo oblačnost trgala. V notranjosti bodo predvsem na jugu še možne manjše padavine. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem od 6 do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.