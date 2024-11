Torek, 12. novembra 2024

Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in v spodnjih plasteh ozračja še vedno dokaj vlažen zrak.

Jasno bo do rahlo pooblačeno. Na območju Trbiža bo oblačnost ojačena, še zlasti ponoči. Ob morju bo pihala zmerna burja.

V višjih legah in na Primorskem bo precej jasno, drugod bo vztrajalo oblačno vreme.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 4 do 7, na Primorskem ob burji okoli 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.