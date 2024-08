Torek, 13. avgusta 2024

Na obali in v nižinskem pasu bo jasno. V hribovitem svetu bo rahlo oblačno, popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo še zelo visoke, zlasti popoldne v nižinskem pasu. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi, ki bodo popoldne nekoliko omilili dvig temperature ob morju.

Danes bo pretežno jasno. Popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 30 do 37 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.