Torek, 14. aprila 2026

Ciklonsko območje se iznad južnega Sredozemlja pomika proti Italiji. Na njegovem obrobju k nam z južnimi višinskimi vetrovi doteka dokaj topel in vse bolj vlažen zrak.

Danes bo oblačno z možnimi rahlimi občasnimi padavinami v nižinskem pasu in na obali. Pihala bo zmerna do okrepljena burja, lahko tudi močna v Trstu v sunkih do 80 km/h zlasti dopoldne.

Danes bo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Dež bo pogostejši v zahodni Sloveniji. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.