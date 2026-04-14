Gledališki informans o Kosovelu in narodnoosvobodilnem boju

Leto, posvečeno Srečku Kosovelu ob stoletnici njegove smrti (27. maja 1926), stopa v živo. V naslednjih dneh bo v Kosovelovem domu v Sežani premierno zaživel odrski dogodek Dragana Živadinova, Dunje Zupančič in Aljoše Živadinova z naslovom TO::MAJ/Kosovelov krog. Predpremiera gledališkega informansa bo jutri ob 20. uri, v četrtek bo premiera (ob 20. uri), sledili bosta še dve ponovitvi v petek ob 18.30 in 20. uri.

Mešanica predavanja in odrskega nastopa, ki nosi na podlagi poetike Prešernovega nagrajenca in režiserja Dragana Živadinova naziv informans, je koprodukcija Zavoda Delak, Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti ter Kosovelovega doma iz Sežane. Uvod v projekt in umetniški dogodek je potekal na dan rojstva Srečka Kosovela, 18. marca, v Ljubljani z naslovom Komaj zaznavno valovanje :: SFK.

Tokratni dogodek izhaja iz zgodovinske podlage, in sicer iz leta 1946, ko je potekala dvajseta obletnica smrti kraškega pesnika. Avtorji predstave bodo izhajali iz utemeljevanja izbora imena Srečko Kosovel za narodnoosvobodilno brigado. Pri Komnu je nekaj let prej potekala bitka proti Globočnikovim nacistom, v kateri je bilo ubitih enajst mladih pripadnikov Kosovelove brigade. Med njimi je bil Mirko Godnič, stric igralca Iva Godniča, ki bo nastopal v predstavi. Ob njem bodo tudi Luka Bokšan, Borut Doljšak, Sara Gorše, Peter Alojz Marn, Lucija Ostan Vejrup, Timotej Novaković, Tina Resman, Eneja Štemberger in Jure Žavbi.

Režijo podpisujeta Dragan Živadinov in Aljoša Živadinov Zupančič, ki podpisuje tudi glasbo, Dunja Zupančič pa kostume in scenografijo. Ob njih sodelujejo Gregor Mesec (projekcije), Janez Kocjan (svetloba), Tjaša Ribizel (kompozicija skladbe Gremo v smrt) ter Mateja Rebolj (sinhronizacija giba). Ustvarjalna ekipa bo med digitalnim procesiranjem šestih Kosovelovih struktur in konstrukcij uprizorila koreografijo bitke oziroma smrti mladih ljudi. Predstava bo 23. maja na ogled tudi v Moderni galeriji v Ljubljani.