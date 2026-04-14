Na sejmu Vinitaly v ospredju tudi vinski turizem

Na letošnjem sejmu Vinitaly v Veroni je ena tema izrazito v ospredju: vinsko-kulinarični turizem. Če je bil v preteklosti poudarek predvsem na vinu kot izdelku, zadnja leta vse bolj jasno kaže, da prihodnost vinskih regij leži tudi ali predvsem v doživetjih. Organizatorji sejma zato vinski turizem postavljajo v središče programa –kot razvojno smer, ki bo v prihodnjih letih odločilno vplivala na vinogradništvo in podeželje. To je pomembno sporočilo tudi za naše kraje, kjer potencial obstaja, a ga pogosto še ne izkoriščamo dovolj odločno.

Vinitaly, ki v teh dneh v Veroni združuje na tisoče vinarjev, strokovnjakov in obiskovalcev z vsega sveta, letos poudarja povezovanje med vinom, gastronomijo in turizmom kot celovitim sistemom. V okviru platforme Vinitaly Tourism se vrstijo srečanja med vinarji, turističnimi organizacijami, agencijami in oblikovalci turističnih doživetij. Cilj ni zgolj prodaja vina, temveč oblikovanje celovitih izkušenj, ki obiskovalcem omogočajo stik z lokalnim okoljem, kulturo in ljudmi.

Ta premik od steklenice k doživetju ni naključen. Vinski turizem je že vrsto let v izrazitem razmahu in postaja eden najhitreje rastočih segmentov vinsko-kulinaričnega turizma. Vedno več kleti po svetu ne le odpira vrata obiskovalcem, temveč vse bolj razvija dodatne storitve, kot so interaktivne vodene degustacije, kulinarični dogodki, tematske poti ali nastanitve med vinogradi. Za številne vinarje je to danes pomemben vir prihodkov, hkrati pa učinkovit način za gradnjo prepoznavnosti in dolgoročnega odnosa s kupci. Res je, da vinski turizem verjetno ne bo v celoti nadomestil upada prodaje vina, ki ga v zadnjih letih zaznavajo številni trgi, vendar strokovnjaki poudarjajo, da gre za razvojno smer, v katero se splača vlagati.