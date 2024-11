Torek, 19. novembra 2024

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Oblačnost bo gostejša na vzhodnem pasu, kjer bodo možne tudi meglice ter rahle padavine proti večeru. Na obali bo od večera naprej pihal zmeren, v visokogorju pa okrepljen jugozahodni veter.

Pretežno oblačno bo. Predvsem v južni polovici Slovenije bo lahko občasno rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, ki se bo v noči na sredo okrepil.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 7 do 12, ob morju do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.