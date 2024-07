Torek, 23. julija 2024

Nad Britanskim otočjem in Severnim morjem je ciklonsko območje. Hladna fronta se nahaja nad zahodno Evropo. Nad našim območjem je višinska dolina, z njo bo nad naše območje prehodno dotekal vlažen in tudi hladnejši zrak.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Tudi v noči na sredo in v sredo bo oblačno s krajevnimi padavinami, v sredo popoldne se bo delno zjasnilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.