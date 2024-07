Torek, 23. julija 2024

Nad severno polovico Evrope je več ciklonskih središč, srednjo Evropo je dosegla hladna fronta. S šibkimi severovzhodnim vetrom nad naše kraje doteka razmeroma topel in nekoliko bolj vlažen ter nestabilen zrak.

Ob obali bo nekoliko oblačno, v nižinah pa spremenljivo. V hribovitem svetu bo spremenljivo, popoldne bodo možne plohe in nevihte, ki bodo nato lahko dosegle tudi nižje lege. Ob obali bo pihal burin.

Sprva bo precej jasno. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od severozahoda širile proti vzhodnim krajem. Na Primorskem bo zvečer zapihala večinoma šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.