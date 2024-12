Torek, 24. decembra 2024

Prevladovala bo rahla oblačnost. V visokogorju bo pihal močan severni do severovzhodni veter. Kakšen močnejši ali okrepljeni sunek bo lahko dosegel tudi doline. Ponoči bo na širšem območju zmrzovalo.

Danes bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Krepil se bo severni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.