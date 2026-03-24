Torek, 24. marca 2026

Nad večjim delom Evrope je pri tleh šibko območje visokega zračnega tlaka, v višinah pa se nad severnim Sredozemljem zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki se počasi pomika proti jugovzhodu. Od vzhoda doteka nad naše kraje dokaj vlažen in razmeroma hladen zrak.

Danes bo pretežno oblačno, pihal bo rahel severozahodnik.

Sprva bo precej jasno, sredi dneva in popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do večera bo veter ponehal.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.