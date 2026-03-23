Meloni in Nordio »vzela na znanje« referendumsko zavrnitev reforme

Kmalu zatem, ko so delni izidi ustavnega referenduma pokazali, da je bila reforma o ustroju pravosodja zavrnjena, sta se na rezultat odzvala predsednica vlade Giorgia Meloni in pravosodni minister ter avtor reforme Carlo Nordio. Za to sta izbrala podobne besede: omenila sta prvi člen italijanske ustave, v katerem je zapisano, da ima ljudstvo oblast, in nadaljevala, da s spoštovanjem »jemljeta na znanje« njegovo odločitev, za katero je premierka dodala, da je bila »jasna«. Meloni je ob tem v videoposnetku, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, dejala, da »obžaluje, da smo zamudili priložnost za modernizacijo Italije«, a da bodo zdaj nadaljevali z delom »za dobro naroda, kot smo delali doslej – z odgovornostjo, odločnostjo in predvsem s spoštovanjem do Italije in njenega ljudstva«.

Predsednica vlade je že pred referendumom dala vedeti, da tudi ob morebitni zavrnitvi ustavne reforme ne razmišlja o odstopu.