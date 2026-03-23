V FJK »da« v prednosti

V Furlaniji - Julijski krajini je po preštetih glasovih na 1234 voliščih na skupnih 1354 »da« v prednosti s 54,46 odstotka glasov, medtem ko je »ne« doslej prejel 45,54 odstotka glasov. S tem je FJK trenutno ena od treh italijanskih dežel, v katerih se je uveljavil oz. se uveljavlja »da« skupaj z Lombardijo in Venetom. »Da« se je uveljavil v pordenonski (57,80 odstotka proti 42,20 odstotka) in videmski pokrajini (57,55 odstotka proti 42,45 odstotka), »ne« pa v tržaški (52,87 odstotka proti 47,13 odstotka) in goriški pokrajini (51,77 odstotka proti 48,23 odstotka). Drugače je bila volilna udeležba višja od državnega povprečja, saj se je na volišča podalo 61,61 odstotka upravičencev, medtem ko je v Italiji na splošno šlo glasovat 58,93 odstotka upravičencev.