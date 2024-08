Torek, 27. avgusta 2024

Jasno bo do rahlo oblačno in ponekod spremenljivo vreme. Popoldne bodo možne kratkotrajne plohe in nevihte, še zlasti v hribovitem območju. Pihala bo burja, ob morju zmerne jakosti, v Trstu bo dopoldne pihala okrepljena burja.

Dopoldne bo v notranjosti Slovenije nizka oblačnost, ponekod bo lahko rahlo rosilo. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo do zmerno oblačno, predvsem na severu države lahko nastane kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo večino dneva sončno. Proti večeru se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod vzhodni do severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem ob burji do okoli 25, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.