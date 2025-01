Torek, 28. januarja 2025

Vreme bo oblačno. Ob morju in po nižinah bo deževalo. Pihal bo zmeren do močan veter z juga in padavine bodo obilne. Tudi v hribovitem svetu bo močno deževalo, meja sneženja bo nad 1800 m, pihal bo močan veter. Ponekod po deželi so pričakovane kratkotrajne plohe in nevihte. Proti večeru se bo vremenska slika nekoliko umirila in padavine bodo postopoma pojenjale.

Oblačno bo s pogostimi padavinami, deloma plohami, predvsem ob morju tudi nevihtami. Padavine se bodo sprva pojavljale predvsem v zahodni polovici države, čez dan pa se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera, razen na severozahodu, ponehale, prehodno se bo jasnilo. Pihal bo zmeren, občasno močan jugozahodnik, ob morju jugo. Veter bo zvečer oslabel.

Popoldanske temperature bodo od 6 do 13, v vzhodnih krajih do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.