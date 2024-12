Torek, 3. decembra 2024

Pretežno oblačno bo. Od popoldneva se bodo v hribovitem svetu lahko pojavljale rahle padavine. Na obalnem področju in v vzhodnem pasu bo popoldne zapihala zmerna burja, ki bo zvečer na Tržaškem lahko tudi okrepljene jakosti.

Pretežno oblačno bo, v notranjosti bo precej nizke oblačnosti ali megle. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severnih krajih možne rahle padavine, po nižinah bo večinoma rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo zvečer spet krepila.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem okoli 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.