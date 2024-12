Torek, 31. decembra 2024

Nad večjim delom Evrope je pri tleh ustaljeno območje visokega zračnega tlaka s temperaturnim obratom. Atlantske vremenske motnje se zadržujejo nad severno Evropo.

Pretežno jasno bo. V spodnji nižini in ob morju se bodo lahko pojavljale meglice ali nizka oblačnost. Pojavljala se bo temperaturna inverzija, ničta izoterma bo na nadmorski višini okrog 2500 m.

Danes se bo ob morju lahko pojavila nizka oblačnost, drugod bo še precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj meglic.

Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli -7, drugod od -5 do -2, ob morju malo nad lediščem, najvišje dnevne od 5 do 9, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.