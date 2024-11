Torek, 5. novembra 2024

Nad širšim območjem srednje in deloma zahodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ciklonska območja se nahajajo nad Atlantikom. K nam od severa doteka suh in v spodnjih plasteh ozračja nekoliko toplejši zrak.

Sprva bo pretežno jasno, nato se bo predvsem v višjih legah pooblačilo. Na območju Trbiža bo v dopoldanskih urah možna megla in nizka oblačnost. Ob obali bo pihal burin. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okrog 3700 m.

Dopoldne bo jasno, po nižinah v notranjosti bo megla ali nizka oblačnost. Sredi dneva in popoldne bo sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo šibka burja ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, najvišje dnevne od 11 do 13, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.