Torek, 6. avgusta 2024

Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Prek vzhodne in srednje Evrope se pomika oslabljena hladna fronta. V višinah k nam od severozahoda doteka nekoliko hladnejši in občasno bolj vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obalnem območju bo pretežno jasno vreme, v hribih bo več spremenljive oblačnosti. Od popoldneva in večera bodo v hribovitem svetu na zahodu možne plohe in nevihte. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo dopoldne sprva pihala zmerna burja, popoldne pa krajevni vetrovi.

Danes bo dokaj jasno, le v notranjosti bo zjutraj in dopoldne še precej nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.