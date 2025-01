Torek, 7. januarja 2025

Danes bo pretežno oblačno. Na obali se bodo pojavile rahle do zmerne padavine, v zgornji ravnini in predalpskem pasu pa bodo padavine obilnejše. V notranjosti bo meja sneženja okoli 1200-1400 m, v Predalpah pa okoli 1400-1600 m. Popoldne bodo padavine slabele in zvečer povsem ponehale. Na obali in v visokogorju bo pihal zmeren južni do jugozahodni veter. Zvečer bodo možne meglice, predvsem po nižinah.

Danes bo oblačno, dež se bo na zahodu okrepil in popoldne razširil nad vso Slovenijo. Sprva bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Meja sneženja se bo ob močnejših padavinah v severni Sloveniji spustila do okoli 1000 m.

Jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 13, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne v severnih krajih okoli 4, drugod od 8 do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.