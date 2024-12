Adamič ni več selektor Žil

Mario Adamič ni več selektor nogometne reprezentance Slovencev v Italiji oziroma Žil. Uradna odločitev je bila potrjena na sinočnjem izvršnem odboru Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Mario Adamič je bil selektor Žil od same ustanovitve selekcije, to se pravi po od leta 2018, ko so se začele priprave za nastop na prvi Europeadi na Koroškem.

»Odločitev ni padla kot strela z jasnega. Pravzaprav je bila že v zraku, saj sem pred kratkim podpisal pogodbo z deželno nogometno zvezo, tako da funkcija selektorja ni več kompatibilna z novo vlogo, ki jo imam na zvezi,« je včeraj svoj odstop utemeljil Mario Adamič, ki bo sicer v organizacijskem odboru za pripravo Europeade 2028.

»Žal mi je, a prav je, da pride do zamenjave in prevetritve,« je še dodal Adamič.

Kdo bo prihodnji selektor? Najbolj vroče je ime nekdanjega profesionalnega nogometaša Alena Carlija, ki je bil že po koroški Europeadi pomočnik selektorja. Uradno imenovanje selektorja bo v prihodnjih tednih.