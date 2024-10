Barcolana 56: zmagala Arca SGR, 2. Prosecco Shockwave, 4. Woodpecker z Jano Germani (v živo)

Top 10 – Vrstni red: 1. Arca SGR (Furio Benussi), 2. Prosecco doc Shokwave 3 (krmar Mitja Kosmina), 3. Fiamme Gialle, 4. Woodpecker Generali (krmarka Jana Germani), 5. Shinning, 6. Anywave, 7. Anemos 2, 8. Moro di Venezia, 9. Bluenext TP52, 10. Pegaso.Nagrajevanje bo ob 14.30 na pomolu Audace.

12.28 – Na 4. mestu Woodpecker Generali krmarke Jane Germani (TPK Sirena), 5. Shining, 6. Anywave, 7. Anemos 2 Maura Pellaschierja, 8. Moro di Venezia.

12.10 – Na 3. mesto se je uvrstila jadrnica Fiamme Gialle s Paolom Cianom

12.01 – Kot drugi je skozi cilj prijadral Prosecco doc Shockwave 3 krmarja Mitje Kosmine 2

11.58 – Arca SGR je po 1 uri, 28 minut in 14 sekund prijadrala skozi ciljno črto pred Velikim trgom v Trstu.

11.40 – Vodilna Arca SGR je šla mimo boje 3

11.30 – Jadrnica Fiamme Gialle je pri drugi boji prehitela Woodpecker Generali. Fiamme Gialle je zdaj 3., Generali 4.

11.10 – Po prvi boji vodi Arca SGR (medtem je že šla čez bojo 2), na 2. mestu je Prosecco doc Shokwave 3, 3. je Woodpecker 3 Alberta Rossija (Jana Germani krmarka), 4. pa Fiamme Gialle s Paolom Cianom in Ruggierom Tito, 5. Shining, 6. MSC, 7. Anywave Alberta Leghisse.

10.55 – Zelo dobro so startale tudi 33-čeveljska jadrnica MSC s švicarskim krmarjem Nicolasom Grouxom, Woodpecker 3 (krmarka je Sirenina olimpijska jadralka Jana Germani) ter Fiamme Gialle

10.50 – Kot zanimivost. Ameriška filantropinja Wendy Schmidt je na barki Elfie ketch, ki je dolga 52 metrov.

10.40 – Izkazalo se je, da se je danes splačalo štartati pred Barkovljami. Nekatere male jadrnice so startale zelo agresivno.

10.35 – Favorita, Arca SGR (Furio Benussi) in Prosecco doc Shockwave 3 (krmar Mitja Kosmina), sta že pred ostalimi.

10.30 – Startali so. Prva boja je v smeri proti Miljam. Veter naj bi se v malce okrepil.

10.25 – Jadrnice – teh je 1757 – se zbirajo na dve milji dolgi startni črti in se pripravljajo na start, ki ga bo top naznanil ob 10.30. Do cilja bodo lahko prijadrale do 17.30. Na regatnem polju je zapihal rahli jugozahodni vetrič (okrog 5 vozlov)

10.15 – Vse nared za 56. Barcolano. Posadke so se na morje v Tržaškem zalivu začele odpravljati okoli 8.30. Edini jadrnici, ki sta se že prej odpravili proti startni črti sta bili Arca SGR in Prosecco doc Shockwave 3. Dva glavna favorita.