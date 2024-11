»Breg je več kot le športno društvo«

Prejšnji teden smo objavili pogovor s koordinatorjem mladinskega sektorja in športnim vodjo Zarje Andreo Bremcem. Pred njim je bil na vrsti koordinator kriške Vesne DaniloVenanzi. Današnji prostor v časopisu pa je namenjen nogometni sekciji športnega društva Breg iz dolinske občine, ki ga vodi predsednik Igor Ota. Načelnik nogometne sekcije je Giuliano Prašelj. O mladinskem delovanju smo se pogovorili z Lorenzom Zupinom, ki je eden izmed koordinatorjev mladinskega nogometnega delovanja.

Koliko ekip upravlja letos Breg?

V letošnji sezoni imamo po eno ekipo v prvenstvu Primi calci (mlajši cicibani), v prvenstvu cicibanov, začetnikov ter letošnja novost so najmlajši oziroma U14. V tej starostni skupini in tudi v starejših že vrsto let sodelujemo z Zarjo. Letos imamo tudi ekipo mladincev, ki igra v Dolini.

Daljši intervju z Zupinom lahko preberete v današnji (petkovi) izdaji Primorskega dnevnika