Članice Soče spet v D-ligi

Po sezoni 2021/22 se ženska članska ekipa ŠZ Soča spet vrača v D-ligo, potem ko je predkratkim deželno ligo odkupila od tržaškega Eurovolleyschoola. Za Sočo, ki je lani igrala v 1. diviziji, bo to že drugo »napredovanje« brez boja: v sezoni 2020/21 je mesto med četrtoligaši pridobila po povabilu zveze Fipav (po prekinjeni covidni sezoni), tokrat pa so se za prestop odločili »za mizo«. Ekipa, ki je v poletnih mesecih dobila tudi novega trenerja - to bo »povratnik«, domačin Aljoša Orel - se bo na sezono začela pripravljati v ponedeljek, 26. avgusta. Jedro ekipe ostaja nespremenjeno, ni pa izključeno, da bodo ekipo morebiti dopolnili s kako izkušenejšo igralko, saj želijo višjo ligo ohraniti. Nekatere igralke bodo prihodnji teden na poskusnih treningih, med njimi je nekaj bivših igralk, druge so igralke italijanskih društev, je povedal predsednik Igor Tomsic.

Spomnimo, da je Soča v prvi popandemski sezoni 20/21 nastopala v tako imenovanem deželnem pokalu D-lige (ni šlo za pravo prvenstvo, ni bilo izpadov). Ekipa je zasedla predzadnje mesto. V drugi sezoni 2021/22 pa je zasedla 10. mesto in izpadla zaradi višjega števila izpadov.