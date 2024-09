Dediščina paralimpijskih iger bo še odmevala

Z nedeljsko slavnostno prireditvijo na osrednjem pariškem stadionu Stade de France so se končale paralimpijske igre v Parizu. Prireditelji so ugasnili paralimpijski ogenj, zastavo paralimpijskega gibanja pa je prevzel naslednji gostitelj, Los Angeles, kjer bodo igre leta 2028.

Italija z rekordom kolajn

Italijanska paralimpijska reprezentanca se je iz Pariza vrnila z rekordno bero kolajn. Skupno so jih »azzurri« prinesli domov kar 71, 24 je bilo zlatih. Največ kolajn so osvojili plavalci (37). Med paralimpijskimi prvaki sta tržaški namiznoteniški igralec Matteo Parenzan (ŠK Kras) in Videmčanka Giada Rossi. Italija se je na lestvici uvrstila na 6. mesto. Največ kolajn, 220 (94 zlatih), je osvojila Kitajska, pred Veliko Britanijo (124) in Združenimi državami Amerike (105).

Predsednik italijanskega paralimpijskega komiteja Luca Pancalli je poudaril, da ni pričakoval takega uspeha, četudi je po tihem upal, da bo pariška odprava uspešna. Zmagovalcem kolajn bo paralimpijski komite razdelil 5 milijonov evrov: zlata kolajna je vredna 100 tisoč evrov, srebrna 55, bronasta pa 35.

Za Slovenijo zlato in bron

Slovenska paralimpijska reprezentanca je nastope na igrah v Parizu končala z velikim uspehom, zlato medaljo strelca Frančka Gorazda Tirška, bron sta dodala lokostrelca Živa Lavrinc in Primorec Dejan Fabčič (član LK Budanje) doma iz Podnanosa, kjer so mu v ponedeljek zvečer pripravili sprejem. V sicer majhni slovenski odpravi so vsi poudarili tudi neponovljivo doživetje, ki ga lahko pričara le takšno veliko tekmovanje.

