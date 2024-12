Dončić ob odličnem povratku popeljal Dallas do nove zmage

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je vrnil na igrišča severnoameriške lige NBA, pri čemer je navdušil s 36 točkami in 13 podajami. Dallas Mavericks je na gostovanju v Portlandu odpravil Trail Blazers s 137:131.

Za tudi tokrat precej oslabljene košarkarje Dallasa je bila to četrta zaporedna zmaga ter osma na zadnjih devetih tekmah. Z razmerjem zmag in porazov 13-8 so ostali na petem mestu zahodne konference.

Pri Mavericks so tokrat zaradi lažjih poškodb počivali Kyrie Irving, Klay Thompson in Dereck Lively, se je pa v postavo po petih tekmah odsotnosti vrnil Dončić.

Slovenski as je dosegel 36 točk, iz igre je zadel 15 od 24 metov, od tega štiri od desetih za tri točke. Ob tem je soigralcem podelil še 13 asistenc, pobral sedem skokov ter trikrat ukradel žogo. Tri je tudi izgubil.

Dallas naslednji dvoboj čaka v noči s torka na sredo, ko bo gostil Memphis (14-7), ki je na lestvici zahoda tretji po zmagi proti Indiana Pacers (9-12) s 136-131.