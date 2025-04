Dom je po napetem boju premagal trdoživo Goriziano

DEŽELNA DIVIZIJA 2, Play-off goriške skupine

Dom – Goriziana 71:67 (13:19, 27:37, 47:50)

Dom: Salvi 7 (0:2, 2:4, 1:5), D. Abrami 10 (1:2, 3:3, 1:2), M. Zavadlav 2 (-, 1:2, 0:1), Devetta 0 (-, 0:1, -), G. Zavadlav 5 (1:2, 2:8, 0:6), G. Devetak 5 (0:2, 1:3, 1:1), Vidani 11 (-, 1:2, 3:11), Bernetič 4 (2:4, 1:3, -), P. Abrami 9 (5:5, 2:3, 0:1), Bressan 18 (0:3, 6:11, 2:3), Čavdek 0 (-, 0:1, -), Calzavara nv. Trener: Bonetti.

Domovi košarkarji so uspešno začeli play-off goriške skupine deželne divizije 2 in po zelo napeti tekmi z 71:67 ugnali Goriziano. Gostje so po zaslugi svojih postavnih centrov večji del tekme vodili, domačini pa so tekmo začeli preveč živčno.

V uvodu zadnje četrtine je Dom, ki je tokrat slabo metal z razdalje in nasprotnikom prepustil preveč odbitih žog v napadu, po zaslugi Gregorja Devetaka ujel priključek in povedel. Takrat sta v ospredje stopila še Peter Abrami in Samuele Bressan, ki je bil z 18 točkami najboljši Domov strelec. Povratna tekma bo v petek, 11. aprila, v športni dvorani Pino Brumatti.