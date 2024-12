Dončićev Dallas izločen v četrtfinalu pokala NBA

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova ekipa Dallas Mavericks ne bosta zaigrala v polfinalu pokala NBA. V polfinale tega tekmovanja, ki poteka sredi rednega dela sezone severnoameriške lige NBA, so napredovali košarkarji Oklahoma City Thunder. Gromovniki so na tekmi doma premagali goste iz Teksasa s 118:104.

Najboljši član domače ekipe je bil kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 39 točk, Jalen Williams je svoji ekipi pomagal z 18 točkami, Isaiah Hartenstein pa je za Thunder dodal deset točk in 13 skokov.

Košarkarji Oklahome se bodo v soboto v Las Vegasu v polfinalu pokala NBA pomerili z zmagovalcem obračuna med kalifornijsko zasedbo Golden State Warriors in teksaško ekipo Houston.

Luka Dončić je v prvem polčasu dosegel le dve točki in skupno končal dvoboj pri zanj skromnih 16 točkah in 11 skokih. Slovenski as je v eni najslabših predstav zgrešil šest metov za tri točke (2-8), imel je pa tudi šest izgubljenih žog.

Četrtfinale pokala lige NBA se bo sklenil v sredo, ko bodo New York Knicks gostili Atlanta Hawks, Rockets pa Warriors.

Dogajanje se bo nato preselilo v Las Vegas, kjer bosta polfinale konec tedna in finale 17. decembra.