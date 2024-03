Dragocena zmaga Jadrana Gostol v Milanu

MEDDEŽELNA B-LIGA - PLAY-OUT

SocialOSA Milano – Jadran Gostol 74:76 (23:10, 37:35, 59:54)

Jadran: Ignjatović 0 (-, -, -), Batich 8 (1:2, 2:4, 1:7), Ban 11 (11:13, 0:4, 0:1), Demarchi 16 (2:4, 1:3, 4:8), De Petris 2 (-, 1:5, -), Jakin 0 -, 0:1, -), Malalan 2 (-, 1:2, 0:1), Pregarc 2 (-, 1:1, 0:1), Bianchini 1 (1:2, 0:2, -), Milisavljevic 23 (3:4, 1:6, 6:7), Rađa 11 (1:2, 5:9, 0:1). Trener: Pozzecco.

Jadran Gostol je v Milanu dosegel zelo pomembno zmago. V drugem krogu play-outa meddeželne B-lige je s 74:76 ugnal ekipo SocialOSA Milano. Junak Jadranove zmage je bil center Marko Milisavljevic, ki je dosegel 23 točk (6:7 za tri točke), v statistiko pa vpisal še 11 skokov in štiri blokade, odločilno v izteku tekme, ko je zaustavil met domačega košarkarja za izenačenje.

Tekma se za Jadranove košarkarje ni začela najbolje. Prvi dve minuti tekme sta bili izenačeni, nato pa je Milano izkoristil težave Pozzeccovih varovancev v napadu in sklenil prvo četrtino s 13 točkami naskoka (23:10). V drugi četrtini je Jadran dvignil ritem v obrambi, kar je posledično privedlo tudi do bolj učinkovite igre v napadu. Na glavni odmor so Malalan in soigralci odšli le z dvema točkama zaostanka (37:35).

Tudi tretja četrtina je bila popolnoma izenačena. Jadran je zapravil nekaj priložnosti za vodstvo, z dobro igro pa je nadaljeval tudi v zadnji četrtini. Slabi dve minuti pred koncem tekme je že vodil z 9 točkami naskoka, 14 sekund pred koncem pa so domačini zadeli trojko za in se približali le na točko zaostanka. V zadnjem Jadranovem napadu je Borut Ban zadel le enega od dveh prostih metov, končno zmago pa je zapečatil Milisavljevic z blokado.

C-LIGA

Kontovel – Humus Sacile 67:73 (17:21, 28:40, 45:53)

Kontovel: Terčon 1 (1:2, -, -), N. Daneu 5 (1:2, 2:4, 0:3), Škerl 15 (6:7, 3:8, 1:9), Pro 15 (3:3, 6:12, 0:1), Mattiassich 10 (2:2, 4:5, 0:4), Persi 4 (-, 2:4, 0:2), Starc 0 (-, -, -), G. Regent 6 (-, 3:3, -), A. Daneu 7 (1:2, 3:6, 0:3), Scocchi 4 (1:2, 0:2, 1:5), Kralj nv. Trener: Peric.

V predpredzadnjem krogu košarkarske C-lige je Kontovel na domačem igrišču s 67:73 klonil proti tretjeuvrščenemu Humusu iz Sacileja. Gostje so unovčili predvsem fizično premoč pod košema in bili ves čas v vodstvu. Po koncu tretje četrtine je Kontovel zaostajal že za 18 točk, v zadnji pa je sledila odločna reakcija. Domačini so ujeli priključek in tudi prešli v vodstvo. Kontovel je slabo minuto pred koncem nerodno zapravil napad za + 4, na drugi strani pa je Humus zadel dva prosta meta, dosegel koš z osebno napako, zadel dodatni prosti met in povedel za tri točke. Poslednji napadi so se Peričevim varovancem ponesrečili, gostje pa so tik pred sireno zadeli za končni 67:73.

»Resda je bil nasprotnik zelo kakovosten, zmaga pa je bila vendarle v našem dometu. Dve točki bi bili za nas zelo pomembni. V zadnji četrtini so fantje zaigrali res dobro in izničili ves zaostanek, na koncu pa se jim žal ni izšlo. Dobra igra v zadnji četrtini nam vliva nekaj morale pred naslednjo odločilno tekmo v Vidmu proti ekipi UBC,« je dejal Kontovelov spremljevalec Ilja Bufon. Če se želi Kontovel uvrstiti na končno osmo mesto, ki prinaša uvrstitev v play-off in neposreden obstanek v ligi, mora v naslednjem krogu premagati UBC (ekipi imata enako število točk) in upati, da Videmčani v zadnjem krogu, ko bo Kontovel prost, izgubijo proti vodilnemu Dinamu.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Sokol Franco – Cus Trieste 64:45 (20:4, 34:12, 48:28)

Sokol: Sossi 14, E. Malalan 2, Gutty 13, Albanese 6, Ušaj 9, Mandić 3, Persoglia 4, Perčič 3, Gerin 4, Furlan 6, Lopreiato 0, Terčon 0. Trener: Kapo.

V zadnjem krogu rednega dela košarkarske deželne divizije 2 je Sokol Franco s 64:45 nadigral tržaški Cus. Domačini so začeli zelo odločno in gostom v prvi četrtini prepustili le 4 točke. Z dobro igro so tudi nadaljevali, nekoliko so popustili le v zadnji četrtini, ko so se Tržačani približali na 10 točk zaostanka. V končnici tekme pa je Sokol znova dvignil ritem in si spet priigral visoko prednost.

Breg SV Impianti – Interclub Muggia U20 62:49 (14:8, 33:27, 47:39)

Breg: Maurel 4, Zeriul 2, Nadlišek 0, Smotlak 6, Formigli 0, Coretti 2, M. Terčon 22, Fonda 5, D. Terčon 9, Gregori 12, Mucci 0, Cavarra 0. Trener: Oberdan.

Bregovi košarkarji so z gladko domačo zmago proti miljskemu Interclubu (62:49) sklenili redni del sezone v deželni diviziji 2. Domačini so bili pred polnimi tribunami dolinske telovadnice ves čas v vodstvu. V prvi četrtini so mladim gostom prepustili le 8 točk, v nadaljevanju pa prednost stalno večali. Med posamezniki se je tokrat z dvojnim dvojčkom (22 točk in kar 15 skokov) izkazal Matija Terčon.