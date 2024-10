Dvojica Germani-Sedmak?

Na državnem prvenstvu CICO (Campionato italiano classi olimpiche) 2024, to se pravi na italijanskem prvenstvu olimpijskih razredov, je jadralka TPK Sirena in ekipe vojaške mornarice Jana Germani, ki je letošnjih olimpijskih igrah v Franciji v razredu 49erFX dosegla izjemno solidno 5. mesto, je v Cagliariju stopila na vmesno stopnico na zmagovalnem odru. Bila je druga. A ne z »olimpijsko partnerko« GiorgioBertuzzi, temveč z društveno sotekmovalko Caterino Sedmak. Zmagali sta Sofia Giunchiglia in Giulia Schio (Fiamme Gialle), svetovni mladinski prvakinji 49erFX. Germani in Sedmak sta na Sardiniji tekmovali, ne da bi pred tem opravili kak skupen trening.

»Razočarala me je ...«

A zakaj je Sedmakova (hči kapetana Franca Sedmaka, ki se je prav ta teden, dan po Barcolani, odpravil na pot z raziskovalno ladjo Lauro Bassi proti Antarktiki) tekmovala na dvosedu z Jano rmani? Zadnja štiri leta je Jana jadrala z Giorgio Bertuzzi.

»Po olimpijskih igrah sva se z Giorgio Bertuzzi pozdravili in si rekli, da se bova kaj kmalu spet srečali na Gardskem jezeru. Nje pa tam ni bilo na spregled. Nato mi je sporočila, da se je enostransko odločila za prekinitev sodelovanja. Pred tem ni prav nič kazalo, da bi lahko prišlo do tega, zaradi česar sem ostala kar razočarana. A niti ne zaradi odločitve, a predvsem zaradi slabe komunikacije. Lahko bi mi povedala na drug način in predvsem na štiri oči,« nam je povedala 25-letna jadralka Jana Germani in dodala: »Po drugi strani bo to zame nov izziv in prepričana sem, da se bo iz tega rodilo nekaj novega, še bolj pozitivnega.«

